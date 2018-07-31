訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:21 國際財經 中國財經

侯俊偉:中方倡英脫歐後兩國商自貿協定

放大圖片

英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，中方提議兩國磋商自由貿易協定。

侯俊偉昨日訪華，在北京與國務委員兼外長王毅共同主持第9次中英戰略對話。他會面後透露，王毅提議就英國脫歐後中英簽署自由貿易協定，展開討論。

王毅表示，雙方同意加強貿易和投資關係，希望能建立良好的工作上聯繫和友誼，為中英關係的發展及推進中英黃金時代目標，作出努力和貢獻。

侯俊偉早前曾表示，英國在即將退出歐盟之際，致力加深與中國的夥伴關係，認為中英戰略對話是加強兩國合作的重要機會。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。