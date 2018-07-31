國際財經

印度宣布，將在截至2019年7月29日的一年內，對進口太陽能電池徵收25%的保障措施關稅 ，以保護國內太陽能產業。

根據通告，印度將不會對發展中國家生產的太陽能電池徵收保障措施關稅，但來自中國和馬來西亞的產品則排除在外。這項關稅將為期兩年，而第二年的首6個月稅率將降至20%，後6個月進一步降至15%。

印度太陽能設備現時有90%以上都是進口自中國。印度聯邦貿易部早前提議，對來自中國的太陽能電池和模組徵收25%的關稅，為期一年，以緩解國內太陽能設備製造業面臨的威脅。