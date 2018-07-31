國際財經

《紐約時報》引述美國財長努欽稱，總統特朗普政府考慮繞過國會，向納稅人提供資本增值稅的寬減，涉及金額可能達致1000億美元。

努欽接受訪問時提及，華府可能改變計算資本增值的成本計算方式，令到納稅人出售有關資產時可調整通脹因素。

美國財政部發言人未有回應有關查詢。根據報道，暫時不確定華府可否作出有關修訂。

努欽接受訪問時指出，如果有關修訂不可以繞過立法程序，財政部將再研究，可否在權限內採取措施，解決經濟成本問題。

現時，美國納稅人計算出售資產的增值課稅時，不會作出通脹調整。