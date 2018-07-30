國際財經

美國、英國與日本等央行本周議息前，美元滙價顯著回落。

ICE美滙指數跌0.4%至94.325。WSJ美滙指數跌0.2%至88.08。歐羅兌美元滙價呈強，暫報1.1709，上周五為1.1656。

日本央行將於周二議息，聯儲局則會在周三公布議息結果，英倫銀行則會在周四議息。市場普遍預期聯儲局不會作出加息決定，日本可能修訂10年期債券孳息目標，英倫銀行則可能加息0.25%。日圓兌美元輕微偏軟，每美元報111.02日圓，上周五為111.04。英鎊兌美元暫報1.3135，上周五為1.3104。