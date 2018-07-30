國際財經

由全球最大社交網絡Facebook(fb)觸發的科技股沽售潮周一仍然未結束，拖累美股納指曾跌1.72%，與標指都連續第三個交易日回落。本來受惠Caterpillar業績理想而上升的道指亦「二連跌」，以接近全日低位收市挫144點。

fb曾再跌4.76%

以科技股為主的納指收市仍跌1.39%，報7630點；Facebook最多曾再瀉4.76%，自上周三公布業績後，累積跌幅已擴大至約23%，收市放緩跌勢但仍挫2.19%；Netflix更跳水5.70%；亞馬遜和Google母公司Alphabet分別挫2.09%及1.82%；Twitter則插水8%。標指收市跌0.58%，報2802點。

道指早段最多曾升49點，其後輾轉向下，最多挫163點，收市仍跌144點或0.57%，報25306點；其中微軟回落2.15%；Caterpillar上季盈利超預期，並調升今年全年盈利預測，股價曾升2.9%，但收市倒跌1.97%；據報，美國運通旗下外滙兌換部門為招攬商業客戶，向客戶提供廉宜的貨幣兌換價，但卻在未知會客戶情況下，私下調高兌換價格，股價低收2.89%，VISA更加挫3.01%，成為表現最差兩隻道指成分股。默克藥廠及雪佛龍則分別逆市攀升2.08%及1.48%，成為表現最佳兩隻成分股。

歐洲股市方面，德股和法股分別低收0.48%及0.37%，英股幾乎沒有上落。在荷蘭上市的啤酒商喜力因業績不佳，股價插水5%，拖累大市氣氛。

日本央行今天公布利率決定前，日股昨低收0.7%，其他亞股也普遍向下。日本央行據報可能改變政策方向，這對日股構成壓力。

美元弱 紐約期油升2.1%

滙市和金市開始觀望日本、美國和英國央行分別在今天、周三和周四公布的議息結果。美元表現疲弱，美滙指數在美股收市時跌0.31%，報94.36，歐羅相對強勁，上揚0.41%，報1.1704美元。

有市場分析員預期，滙市本周會較為波動。金價連跌三個交易日，紐約12月期金收市跌1.2美元或少於0.1%，報每盎斯1231.50美元。

紐約期油重上每桶70美元水平，9月期油高收2.1%，報70.13美元。布蘭特期油升0.9%，報74.97美元。油價已經連升兩周，部分原因是美國對伊朗的制裁迫在眉睫，但美國產量增加令投資者保持謹慎。

全國房地產商協會（NAR）的數據顯示，美國6月份待完成房屋交易按月增長0.9%，但比去年同期低2.5%，是連續第六個月出現按年跌幅。