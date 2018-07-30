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今日 01:44 國際財經

貿易爭議衝擊 泰森食品發盈警

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美國最大肉食供應集團之一泰森(Tyson Foods)公布盈利警告，稱2018年度盈利表現可能較市場預期為差，主要是因為近期國際貿易爭議，可能導致旗下肉類食品價格上升所衝擊。

泰森最新預期，年度每股經調整盈利介乎5.7至6美元，原先為6.55至6.7美元，FactSet綜合市場預測平均值則為6.55美元。

集團又指出，其他衝擊業績的因素包括商品市場波動、本地鷄肉市場銷情疲弱，以及豬肉產品邊際利潤率收縮等。該公司表示，正值第四季開始之際，經營情況充滿挑戰。

泰森將於8月6日公布第三季業績。

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