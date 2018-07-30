國際財經

華爾街投資者觀望業績和主要央行議息，投資氣氛偏淡，加上科技股及信用卡股領跌，拖累美股走低，道指中段跌超過100點，納指下滑逾1%。

截至本港凌晨約零時36分，道指報25341點，回落109點或0.43%，暫時已貼近即市最低位。美國運通旗下外滙兌換部門據報為招攬商業客戶，一方面向客戶提供廉宜的貨幣兌換價格，但另一方面卻在未知會客戶的情況下，又私下調高兌換價格。美國運通股價暫瀉2.98%，另一隻信用卡類股份VISA更插水3.24%，成為表現最差的兩隻道指成分股；

標普500指數報2802點，跌16點或0.57%；納指報7630點，下滑107點或1.38%。

分析指出，美股的突出表現不只體現於企業財報，同時今年美國經濟表現將繼續好於其他經濟體，而周五(8月1日)出爐的月度非農就業報告，還有本周有多達140家標普500指數成分企業公布財報，其中包括蘋果，相信可以更清晰地了解美國經濟形勢。

其中，Facebook(fb)、蘋果公司、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet，合稱「FAANG」的5隻熱門科技股全線受壓，全球最大社交網絡Facebook股價續瀉，現跌逾4%，Netflix挫近5%，蘋果則跌0.66%，而Twitter亦挫逾8%。

另外，市場亦關注美國聯儲局(FED)將於明日起一連兩日的議息會議，鑑於勞動力嚴重短缺，經濟與就業最大化是否會出現矛盾，聯儲局對此有何看法，像以前一樣，聯儲局周三的聲明將被詳細解讀，市場將從中尋找是否存在關於經濟過熱或通脹的憂慮，而聯儲局的措辭即使只發生微小變化，也會加劇市場緊張氛圍。

同時，本周議息的還有日本央行，其將於周二結束兩日會議，英倫銀行亦將在周四公布政策決定。

全球貿易局勢的憂慮仍不容忽視，分析稱，美國和主要貿易夥伴之間的緊張局勢若得到解決，促進自由貿易，將有利於全球股市。不過，投資者表示，貿易爭端對非美國市場的打壓更嚴重，所以這些市場料反彈幅度更大。