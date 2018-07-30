今日 22:15
國際財經
全美不動產協會(NAR)公布，美國6月二手樓臨時買賣合約指數按月上升0.9%，至106.9，預期為持平。
5月數據確認為下降0.5%，為105.9。
另外，該指數按年則下降1.3%。
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