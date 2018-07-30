國際財經

市場觀望聯儲局明日起一連兩日的議息，以及企業季績，美股早段反覆，惟紐約期油升逾2%。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報25464點，升13點或0.05%；標普500指數報2816點，跌2點或0.1%；納指報7699點，跌38點或0.49%。

數據方面，美國稍後將公布6月成屋簽約銷售指數，市場預期按月增長0.4%，前值為跌0.5%。

油價上漲，紐約原油期貨現時每桶報70.2美元，升1.51美元或2.2%；倫敦布蘭特期油報75.09美元，升0.8美元或1.08%。