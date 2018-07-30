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今日 20:13 國際財經

卡特彼勒次季多賺逾倍 調高全年盈測

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建築設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)公布，截至6月底止，第二季盈利17.07億元(美元‧下同)，按年增長1.13倍，每股盈利2.82元，每股派息1.64元。

期內，經調整後每股盈利2.97元，高於預期的2.73元。

另外，第二季總收入140.11億元，按年上升23.65%，亦高於預期的139.8億元。

該公司預期，全年經調整後每股盈利11元至12元，此前預測10.25元至11.25元。

另外，董事會授權回購最高達100億元的該公司普通股，自明年1月1日起生效，沒有到期日。

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