國際財經

因消息人士稱日本央行正在異常積極地討論調整現有貨幣政策，可能修改利率目標和購買股票的具體方法，令日本金融市場發生激烈動蕩，日本十年期公債收益率在上周一(7月23日)急速升至半年新高0.090%。而在上周四(7月26日)日經新聞報道指出，日本央行下周政策會議將考慮改變其購買的ETF結構，減少日經指數相關ETF購買量，增加Topix相關ETF的購買量，令十年期日債收益率在上周四突破0.10%進而升至0.102%。日債息口上揚令部分資金從海外市場回流至日本，日圓滙價持續走強，拖累美元/日圓上周四下挫至上周全周最低110.58。

有見及此，日本央行在上周五(7月27日)以0.10%的收益率對5-10年期債券進行無限量的固定利率購買操作，以維持日本央行的0%長期收益率控制目標。但是在今天(7月30日)十年期日債收益率再度刷新2017年2月以來的新高0.113%，導致日本央行今天再度緊急進行第三次10年期債券0.10%固定利率購買行動。

事實上，市場之所以作出如此大的反應是與日本央行逐漸減少債券購買量的行為分不開的。目前日本央行所持有的債券已下降至44.1萬億日圓，遠低於指導性的80萬億日圓。不過，對於將在7月31日日本央行公布的議息決定，經濟學家普遍預計日本央行將堅持目前的收益率曲線控制與資產購買規模不變。

展望本周，投資者需要重點關注明天(7月31日)公布的日本央行議息會議是否會提及修改收益率控制目標與80萬億日圓購債規模水平指引。若日本央行決定擴大10年期日債收益率的目標範圍或提及今年晚些時候加息，日圓滙價料將飆升，拖累美元/日圓跌穿110.80，進而下探支持區域109.90-110.00。

技術走勢方面，美元/日圓自7月19日刷新六個月以來新高113.16後便連跌兩周，其後滙價在50天移動平均線與上升支持線附近暫獲支持並止跌，短期內投資者需重點關注明天(7月31日)11:00公布的日本央行7月議息決定與經濟展望報告，若日本央行如期收緊超寬鬆貨幣政策(QQE)，美元/日圓有機會將跌穿上升支持線與50天移動平均線，進而下探支持區域109.90-110.00(104.63至113.17上升浪38.2%斐波那契回吐水平)。

策略方面，我們根據7月12日策略於111.30建立的美元/日圓買盤（上望112.80，跌穿111.00止損），並於111.00止損平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓反彈至111.90-112.00阻力區域沽出，下望110.80，升穿112.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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