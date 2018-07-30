國際財經

德國農業部長克勒克納(Julia Kloeckner)表示，美國與歐洲之間的貿易關係正在改善，但無法保證歐盟將購買的美國大豆數量，能夠達到華盛頓方面的期望水平。

克勒克納在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯參加二十國集團(G20)會議期間稱，目前許多美國農戶面臨報復性關稅帶來的壓力，他們損失很大，而歐洲將進口大豆的數量尚未敲定。

她又認為，上述農戶中很多人是特朗普的支持者，他們真正感受到壓力，這有助於特朗普理解關稅的害處，相信對方已經開始收手，各方正朝着一個更為正面的情況邁進。