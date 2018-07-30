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內地媒體第一財經報道，受到在中國市場業務虧損影響，樂天集團評估旗下樂天百貨撤出中國市場的可能。

樂天集團公關表示，從公司立場來看，暫時沒有可以正式透露的消息，同時又以個人名義承認，樂天百貨在內地市場的運營確實遭遇一些困難，為解決這種狀況，內部正在針對包括轉讓部分店舖在內的所有可行的方案進行商討。不過，具體的應對方案還沒有最終確定，不排除包括撤出在內的所有可能。

業界人士指出，樂天現階段仍在考慮如何撤離，其中包括將營業財產整體、或直接解除租賃地產的租賃合同。