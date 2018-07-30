國際財經

美國藍籌財報期開始至今已完成一半，以成績單而言，普遍正面，只有兩三間較令人失望。有市場人士指出，展望本周，逾140間標普500指數成分股將公布財務報告，包括蘋果、寶潔與3隻道指成分股，以及特斯拉(Tesla)等具名氣的藍籌，而目前焦點已不單是公布的財報符合市場原先預期，更重要的是，市場要確認藍籌上半年強勁的盈利增長，不會是見頂情況。

一般認同，美國今年第二季藍籌業績期是在7月13日，由摩根大通公布季報揭開序幕。直至上周五，52%標普500指數成分股公布季報，市場現時預期，標普500成分股平均每股盈利增幅為21.35%，收入預期增幅為9.1%。市場預期第三季每股盈利增長21.2%，與一個月前估計的22.2%升幅相比，輕微下降。這情況相較傳統走勢有所偏差。

FTSE Russell全球研究策略師Alec Young指出，傳統上在業績期尾段，盈利增長預測會向上修訂300基點。因此，他認為現時情況屬於不利徵兆。

Federated Investors基金經理Martin Jarzebowski更表示，市場現時不單只要看最終公布的第二季業績是否符合預期，而是第三季業績前瞻。

他解釋，對於藍籌第二季業績，市場已經把成績計算在股價之內，因為市場已預期上半年藍籌業績有顯著增長，但問題在於第三四季，包括貿易爭議與美元強勢等兩大負面因素的效應。

CFRA Research投資策略師Lindsey Bell相信，貿易爭議尤其具決定性影響，甚至成為確認藍籌盈利增長放緩的徵兆。不過，她相信，美國上周與歐盟達成貿易商討的消息，稍為紓緩市場憂慮。

道瓊斯工業平均指數由7月12日收市後開始計算，至今升約2%，標準普爾500指數升約0.9%，納斯特綜合指數倒退1.3%。

除了業績消息外，數據與聯儲局消息也是市場焦點。

美國將於周一公布6月成屋銷售數據，周二則公布消費者信心指數、個人收入與開支，以及通脹數據。不過，最受觸目的應是周五公布的上月就業數據。市場預期，7月的非農業職位增幅是21.3萬個。

另外，聯儲局將於8月1日公布一連兩天議息會的結果。市場預期聯儲局將不會作出修改利率的決定，但聯儲局會後聲明內容可能對貿易戰問題有評價，具有參考作用。