國際財經

美國上周股市表現穩定造好，但投資專家指出，美國股市未來表現，取決於其經濟有沒有保持增長勢頭、企業盈利能力、美元滙價走勢，以及全球貿易爭拗局勢有否轉變。

數據顯示，經過今年首7個月，標準普爾500指數已從下滑10%，回升至接近今年高位，是全球表現最佳指數之一。

Invesco全球市場首席策略師Kristina Hooper表示，美國股市近年來優於其他市場的表現，主要受惠於對美國經濟增長的憧憬，只要有關揣測保持下去，才可以讓美國股市持續扳升。

美國上周公布，次季經濟增長4.1%，是近四年來最快。消息對美國股市產生支持作用。根據國際貨幣基金組織本月較早時公布，美國經濟今年預期增長2.9%，優於去年的2.7%，反觀歐洲與日本等，經濟增長呈現放緩。

因此，Hooper相信，市場將密切注視本周可以反映美國經濟增長動力的關鍵數據，包括周五公布的美國上月就業報告，以及逾140間公布財報的標普500指數成分股。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone也認為，雖然不少投資者已同意，美國股市今年回報可能不及往年，但與其他市場相比，依然是最具回報吸引力的市場。

不過，嘉信理財全球首席策略師Jeffrey Kleintop擔心，即使美國經濟增長勢頭保持強勁，也難以讓美國股市保持上半年表現。

另外，投資者關注美滙自第二季開始以來的強勢，擔心美國股市也面對相當衝擊。Northern Trust Wealth Management基金經理Sunitha Thomas表示，此舉意全球其他投資者在美國股市的投資，尤其是新興市場，如以當地貨幣計算，可能受到壓抑，不利資金流入。

此外，企業業績表現是另一個影響股市的要素。根據湯森路透，標普500指數成分股今年平均盈利增長預期為22.7%，但稅改效應結束後，明年盈利增長將放緩。

同時，美國與其他地區的貿易爭議，對股市也有潛在衝擊。FTSE Russell全球市場研究主管Alec Young認為，如果貿易爭議升溫，其他地區股市可能受惠，美國市場資金可能流失。