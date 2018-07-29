國際財經

英國《星期日泰晤士報》引述消息人士稱，英國老牌旅行社集團Thomas Cook計劃分拆航空公司上市，以及出售後者部分股權予外界投資者，而其中可能買家是復星集團。

據悉，Thomas Cook暫時在內部討論有關事宜，短期內不會作出決定。

復星現時已是該間英國公司的一名主要股東，持有12%股權。因此，Thomas Cook如出售航空分權益，復星是自然而然的洽購者。

Thomas Cook發言人回應稱，早已表明對於行業整合持開放態度，目前無意售航空公司權益。