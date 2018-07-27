國際財經

墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)表示，他的新政府將致力推動墨西哥增加石油產量，目標是把現時的日產量190萬桶，提高至250萬桶。

墨西哥過去14年的油產量持續下滑，主要是缺乏新油氣田，取代已經開採完的舊油氣田。在7月1日勝出總統大選的奧夫拉多爾指出，期望重新開發國內的6個油氣田，2年內可達致完全生產水平。同時，他計劃興建一座新煉油廠，令到墨國日後不須再輸入汽油。

奧夫拉多爾將於12月1日就職。