國際財經

美國第二季國內生產總值（GDP）按年率計加快至增長4.1%，符合市場預期，升幅為2014年第三季以來最好。儘管經濟數據理想，但兩大油企業績欠佳，加上半導體股英特爾利淡，拖累美股高開後反覆低走，納指收市挫1.46%。

中國對美國農產品實施的關稅本月初生效，美國農民紛紛趕在上季向中國送貨，大豆出口尤其急增，推高出口，收窄了貿赤，淨出口貢獻1.06個百分點增長。消費開支增長由第一季的0.5%大升至4%，反映減稅的利好作用。上季存貨減少，導致GDP增長率少了1個百分點，但分析員認為這是好事，企業之後再累積存貨，將推動下半年經濟表現。

美國總統特朗普召開記者會炫耀成果，讚揚今次數據美妙，稱收窄貿赤有利經濟，預料隨着他推動的貿易協議陸續出籠，將進一步把GDP增長推高至遠超4.1%。特朗普說，上季GDP增幅能維持下去；惟多名分析員認為今次增幅僅受惠於短期刺激，關稅生效將令本季經濟增長回落，預料3%才是較實際推算。

科技股不濟 拖冧美股

道指曾升53點，之後掉頭回落，午後最多曾挫157點，收市收窄至只下滑76點，報25451點；標指和納指亦由升轉跌。兩大油企埃克森美孚與雪佛龍業績均較預期差，前者股價低收2.75%，雪佛龍因為宣布回購股份，股價低開後高收1.63%，是表現最佳道指成分股。亞馬遜股價創新高，盤中曾觸及1880.05美元，升幅達3.98%，但收市回順報1817.27美元，僅升0.51%。英特爾業績差，股價急挫8.59%，是表現最弱道指成分股，並拖累整體科技股表現，納指中段最多跳水1.95%，收市仍插落1.46%，報7737點，跑輸大市。Twitter用戶減少，股價急瀉20.54%，成為科技股下挫的元兇之一；Facebook周四瀉近19%後，周五反彈乏力，早段造好但收市倒跌0.78%。標指低收0.66%，報2818點，科技板塊大跌2%。

滙市認為上季GDP靠關稅前夕效應帶動，令美滙指數尾段回落至94.67，跌0.11%。歐羅兌美元報1.1661美元，升0.15%；美元兌日圓報111.01，跌0.2%。金價創一年低位，紐約8月期金收市跌2.7美元或0.2%，報每盎斯1223美元。

歐股造好，三大市場上升0.4%至近0.6%。油價下滑，紐約期油每桶收報68.69美元，挫1.3%；布蘭特期油回吐0.3%，報74.29美元。

其他數據方面，美國密歇根消費者信心指數7月報97.9，較預期好。