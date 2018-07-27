國際財經

藥廠默克(Merck)公布第二季業績，每股經調整盈利為1.06美元，優於分析員預期的1.03美元；季度收入升5.4%至104.7億美元。同時，集團向上修訂年度每股經調整盈利預測，由原先的4.16至4.28美元，更改為4.22至4.3美元。

季報顯示暢銷治癌藥Keytruda銷售收入增長89.2%至16.7億美元，優於市場預期的15.9億美元。不過，仍有交易商認為，Keytruda增長沒有預期般強勁，以致默克股價在消息公布後下滑，最多跌2.5%，但跌幅其後收窄。