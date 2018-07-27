國際財經

美國第二大石油集團雪佛龍公布，第二季純利為34.1億美元，折合每股1.78美元；前一年度同期盈利為14.5億美元，折合每股77美仙。上季利潤包括2.7億美元的撥備，折合每股14美仙。市場預期每股盈利為2.09美元。

集團指出，上季總收入為422.4億美元，低於市場預期的456.5億美元，前一年度同期為344.8億美元。上季的平均日產量為283萬桶，低於市場預期的285萬桶，前一年度同期為278萬桶。平均實現油價由去年同期的41美元升至59美元；平均實現天然氣價由2.32美元降至1.61美元。