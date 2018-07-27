國際財經

歐洲股市周五收市造好，Stoxx 600指數收報392.08點，上揚0.40%，為6周新高；本周累計攀升1.7%，創3月9日以來最大單周升幅。

英國富時100指數收報7701點，漲0.50%或38點；德國DAX指數收報12860點，反彈0.40%或51點；法國CAC 40指數收報5511點，彈升0.57%或31點，家樂福盈利勝市場估計，股價飆逾11%。

意大利富時MIB指數收報21955點，上升0.42%或92點；西班牙IBEX 35指數收報9867點，上漲0.90%或87點。