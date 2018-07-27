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今日 01:22 國際財經

美股午後跌勢轉急 科技股累納指挫逾1.9%

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美國經濟數據佳，但在科技股拖累下，美股午市初段跌勢突然轉急，道指回落超過150點，納指急挫逾1.9%，Twitter股價插水超過20%，英特爾挫逾8%，蘋果都受壓。

截至本港時間凌晨約1時2分，道指報25375點，回吐151點或0.59%；標普500指數報2809點，跌28點或1.00%；納指報7701點，跌150點或1.92%。三大指數暫時都貼近即市最低水平。

Twitter第二季業績轉虧為盈賺1億美元，但月度活躍用戶(MAU)為3.350億戶，低於預期的3.378億戶，股價上演Facebook上日翻版，暫時急挫19.2%，報34.69美元，盤中最低見34.33美元；上日急挫近19%收市的Facebook暫跌1.51%，報173.59美元；谷歌母公司Alphabet下滑2.9%；Netflix挫近3%。

網上零售商亞馬遜第二季業績盈利遠超市場預期，業績後獲至少17家證券行上調股價目標，周五早段股價曾創出歷史新高，一度突破1880美元水平，暫時僅微升0.1%，報1809.78美元。

晶片股英特爾插水8.71%，報47.62美元，暫時為跌幅最大道指成分股；其次為跌幅2.82%的微軟公司；蘋果則回吐1.3%，報191.68美元。

美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長4.1%，創近4年最大升幅，符合市場預期，主要受消費開支和出口帶動。強勁的經濟數據一度支持美股早段向上，道指曾高見25580點，漲53點。

美國總統特朗普則表示，數字「非常非常可持續」，下季的數字將會很出色；美國平均增速可能大幅超過3%，而貿易協議將使經濟增長更加強勁。

另外，美國密歇根大學7月消費者情緒指數終值97.9，高於初值及市場預期；7月現況指數114.4，展望指數87.3，兩個數字都高於初值和市場預期。

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