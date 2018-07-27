國際財經

美國次季GDP符預期，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報25568點，升41點或0.16%；標普500指數報2838點，升1點或0.05%；納指報7856點，升4點或0.05%。

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長4.1%，創近4年最大升幅，符合預期。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報69.52美元，跌0.09美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報74.65美元，升0.11美元或0.15%。