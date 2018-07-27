國際財經

社交平台Twitter公布，截至6月底止，第二季盈利1億元(美元‧下同)，每股盈利13仙；去年同期虧損1.16億元。

期內，收入7.11億元，按年上升23.82%，高於預期的6.97億元。月度活躍用戶(MAU)為3.35億戶，低於預期的3.378億戶。

該公司預料，第三季經調整後EBITDA介乎2.15億至2.35億元，經調整後EBITDA率介乎33%至34%。全年資金開支料介乎4.5億至5億元。

由於月度活躍用戶差過預期，拖累盤前股價急挫16.02%，報36元。