國際財經

周四(7月26日)歐洲央行一如市場預期維持利率不變，重申將於2018年12月底結束資產購債規模(QE)，至少將保持現有關鍵利率水平不變至2019年夏季，儘管該表述與上月歐洲央行議息聲明一致，但歐洲央行仍提示貿易風險依舊顯著，經濟仍需要大量貨幣政策刺激措施。

歐洲央行議息聲明總體偏向鴿派，歐羅/美元受此拖累大幅下挫逾100點至日內低位1.1638，創 6月14日以來逾一個月最大單日跌幅，美滙指數則得益於歐羅疲軟而企穩94.00上方並反彈至94.78，錄得0.64%漲幅。另一方面，周四歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶拒絕了英國脫歐白皮書中與關稅相關的提案，英國脫歐進程再度遇阻礙，在美滙指數走強，以及脫歐進展不順的雙重打壓下，英鎊/美元最終自逾一周高位1.3213大幅下挫逾100點至日內低位1.3101。

事實上，本周以來英鎊/美元一度發力衝擊1.3200-1.3220區域阻力。由於周二(7月24日)英國首相文翠珊(Theresa May)宣布將親自領導脫歐談判，令市場對英國軟脫歐預期升溫，而且國際貨幣基金組織(IMF)同日表示，美元估值與中期基本面所隱含的水平相比過高，去年高估約8%-16%，英鎊/美元受此推動接連收復1.3100及1.3200關口，並升至高位1.3213，刷新自7月17日以來逾一周新高。

不過，英鎊/美元未能成功升穿下降通道頂部阻力水平，最終鎩羽而歸，今日英鎊/美元更承接昨日跌勢進一步跌穿1.3100至時段低位1.3081。鑑於英鎊/美元仍維持於日線圖的下降通道內波動，後市或仍有一定下跌空間。若今晚公布的美國第二季度實際國內生產總值(GDP)數據表現強勁，英鎊/美元或會再度下探1.3050甚至1.3000水平。不過，儘管英國上周公布的通脹數據未如理想，但市場仍普遍預期英倫銀行將於下周四(8月2日)宣布加息25個基點，因此下周四之前仍不宜過分看淡英鎊滙價。

策略方面，我們根據7月19日策略已於1.3150沽出英鎊(下望1.2920，升穿1.3200止損)，並於1.3110提前平倉，獲利40點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3150-1.3160阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3030，升穿1.3210止損。