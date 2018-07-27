國際財經

港股昨日見兩萬九即掉頭，今日無力推高，全日僅彈23點，成交更只得654.8億元，創14個月低，正如周三本欄提及，大市成交縮，短期向上動力弱。

港股走勢與成交及人民幣密切外，反映風險胃納指標的比特幣亦可留意。早前比特幣率先急升，更重返八千美元大關上，隨後環球股市亦開車跟上。不過，比特幣近日跌回至8000美元下，股市會否跟風向下宜留神。短期方面，恒指十天及廿天滙聚在28450點附近，料會有一定支持。

美企季績期已過大半，個別新經濟股光環不再。對股市相當肉緊的美國總統特朗普，登基後大幅調高美國本財年軍費開支13%至7000億美元，美國軍工股可留意。

全球最大軍火商洛歇馬丁(Lockheed Martin，上市代號LMT)，佔世界防務市場銷售額近四成，洛歇馬丁(下簡稱洛馬)現時皇牌產品為F-35戰機，分析員估佔集團收入三成，單是第二季已付運25架(去年同期14架)，按最新訂單，傳每架身價值8500萬美元。

洛馬次季業績絶對唔失禮，純利有11.63億美元，按年升21.8%，每股盈利4.05美元，淨銷售133.98億美元，按年升7%，兩粒大數都勝預期。季績省鏡下，洛馬索性一口氣上調全年每股盈利預測，由原先估計的15.8至16.1美元，升至16.75到17.05美元。

若拉長來看，洛馬盤數仲勁。營業利潤從2000年的12億美元增至2017年的59.21億美元，年均複合增長率10.01%，收入由253.29億，增至510.48億美元，複合增長達3.97%，營業利潤率從2000年的4.76%擴至2017的11.5%。

洛馬對股東絶不孤寒，自金融海嘯以來不斷密密手在市場回購股份，單從2009至2017年平均每年回購1722萬股，累計已回購1.55億股，涉資187億美元，相當於1458.6億港元，與中生製藥(01177)今日市值(1440.7億港元)差不多，而今年第二季洛馬亦回購100萬股，折合3.1億美元股份。

洛歇馬丁昨收322.94美元，預測市盈率與息率為18.12倍及2.42%，估值優於行業平均現處的24倍及1.28%水平，現價暫企穩100天線(322.1美元)，可考慮吸納，目標上望400元，折合預期22.4倍PE，失守390美元止蝕。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。