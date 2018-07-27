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今日 17:43 國際財經

蘋果新專利 iPad可為iPhone無線充電

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蘋果公司據報最近提交了一份新專利申請，有助解決旗下設備電量不足的問題。

外電報道，這項專利名為「電子設備之間的感應充電」，可以通過無線充電技術，將電量從一個移動設備轉移到另一個移動設備上。簡單來說，假若外出時iPhone需要充電，可以使用iPad和MacBook來為手機充電。

據悉，蘋果為新專利申請了兩種設備的充電方式。理論上，用戶在未來外出時可以不必攜帶充電器和充電線，也不用到處找插座來進行充電，只要隨身的設備還有電量，就可以通過無線充電的方式隨時進行「電量轉移」。

不過，相關技術主要集中在無線充電的感應線圈的使用，因此互相充電的設備，必須具備無線充電功能。

至於具體的操作是通過堆疊的方式讓兩款設備的線圈得到感應，從網上流傳的圖片來看，iPhone需要放置在iPad屏幕中央才可以進行充電，而iPhone的後充電線圈則必須面向iPad的屏幕。

蘋果去年秋季發布的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X等設備已經支持無線充電，但目前還未有一款iPad和MacBook具備這項功能，意味這項專利如果能夠實現的話，蘋果未來發布的iPad及MacBook需要具備無線充電功能。

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