國際財經

歐洲央行一如預期維持利率不變，行長德拉吉指經濟增長前景風險大致持平，惟中美貿易戰尚未平息，美國眾議院通過內容包括加強限制中國等外來投資的法案，市場同時關注美國次季國內生產總值(GDP)， Twitter、埃克森美孚和雪佛龍等企業財報，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7694點，升31點或0.41%；德國DAX指數延續上日漲逾1.8%的強勢，現報12837點，升28點或0.22%；法國CAC 40指數報5492點，升11點或0.22%；意大利富時MIB指數報21901點，升38點或0.18%。

道指期貨暫報25554點，升29點。

美國即將公布第二季GDP初值數據，市場期望能從中窺探聯儲局未來貨幣政策部署的更多線索。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前透露，相關GDP數字將十分強勁。分析亦認為，美國GDP報告可能有不俗表現，但預計未來幾個季度無法達到類似增速，而帶動貿易領域活動的部分動力可能屬於暫時情況。

英國脫歐方面，歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)否定英國首相文翠珊提出的脫歐白皮書內其中一個主要提議，稱歐盟不可能同意由其他國家代收關稅的做法。這可能令到脫歐談判再度陷入困境。

油價連升3天後回軟，但沙地運油船被襲後暫停運送原油、美國庫存下跌，以及美歐貿易緊張關係有所緩和，抵消部分跌勢，紐約原油期貨現時每桶報69.51美元，跌0.1美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報74.48美元，跌0.06美元或0.08%。