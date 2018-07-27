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今日 15:02 國際財經

軟銀夥雅虎日本推手機支付

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軟銀集團與雅虎日本成立的合資公司PayPay Corporation，據報將聯同印度主要數碼支付公司Paytm合作，在今年秋季推出使用二維碼的智能手機支付服務PayPay。

PayPay將借助軟銀的用戶基礎和「雅虎錢包」，來擴大用戶數量，還將使用軟銀的銷售技術，部署平台並開發使用Paytm技術的定制服務，期望成為頂級智能手機支付服務供應商。

目前，日本支付方式仍以現金為主，無現金支付比例約20%，日本政府正採取措施，期望在2025年之前將無現金支付比例提高至40%，長遠目標是提高至80%。

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