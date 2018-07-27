國際財經

法國總統馬克龍表示，希望看到美國對鋼鋁關稅的態度，反對歐洲與華盛頓就廣泛貿易協議進行談判。

正在訪問西班牙的馬克龍指出，不贊成如跨大西洋貿易及投資夥伴協議般，進行廣泛貿易協議談判，因為條件不允許。他說，期待美國就鋼鋁關稅問題「擺出姿態」，並強調雙方之間的貿易談判不應包括農業問題。

美國總統特朗普周三在白宮會見到訪的歐盟委員會主席容克，雙方會後宣布一系列聯合措施，消除美歐緊張的貿易關係。美國同意在談判期間，不向歐盟加徵汽車和零部件關稅；歐盟則會增加入口美國大豆及天然氣。