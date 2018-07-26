國際財經

美國和歐盟貿易談判取得進展，暫時紓緩市場對關稅戰的顧慮，道指周四連續三天高收，創五個月新高，歐股亦普遍造好。惟Facebook(fb)第二季業績失色，增長前景呈轉弱勢頭，股價收市急插18.96%，拖累科技股表現，納指和標指雙雙下滑，前者低收1.01%。

fb警告未來收入增長速度放緩，加上活躍用戶量增長遜於預期，股價曾低見173.75美元，跌幅為20.11%，市值瞬間蒸發逾1200億美元（約9360億港元），相當於新世界發展（00017）與友邦（01299）兩家上市公司加起來的市值，亦是美國上市公司歷來市值蒸發最大規模的一次，對上一次紀錄由英特爾創下，該公司市值於2000年9月一天之內蒸發910億美元（7098億港元）。

朱克伯格富豪榜排名急滑

據彭博億萬富豪排行榜資料，fb行政總裁朱克伯格的個人財富蒸發約168億美元(約1310億港元)，他的排名亦由第3位滑落至第6位，僅次於擁有Zara品牌的美國紡織大王Amancio Ortega。

納指收市跌80點，報7852點；標指跌0.3%，報2837點，科技板塊受壓，亞馬遜業績前股價挫2.98%，抵消了Comcast、Qualcomm等的漲幅。不過，亞馬遜收市後公布的季績勝市場預期，股價曾回升約4%。

歐美達成協議暫停關稅戰，由擁有眾多海外業務的Caterpillar和3M領漲，道指收市仍升112點或0.44%，收報25527點。歐洲工業股亦受惠，德股和法股分別升1.83%和1%。惟中美貿易爭拗陰霾仍未消散，亞股個別發

展，日股跌0.12%，南韓股市升0.71%。

歐洲央行周四議息後，一如預期維持利率不變，歐央行行長德拉吉指經濟增長前景的風險大致持平，認為現在評論歐美貿易談判影響是言之過早。

歐息不變 歐羅回軟

歐央行不加息，歐羅尾段兌美元跌0.72%，報1.1645。美元兌日圓升0.23%，報111.22，美滙指數報94.74，升0.54。美元強勢下，紐約8月期金跌6.1美元或0.5%，收報每盎斯1225.70美元。

沙地阿拉伯兩艘油輪受也門胡塞武裝襲擊，周四宣布暫停石油經紅海航道曼德海峽出口，威脅沙地石油供應，油價連續三個交易日造好，紐約期油升0.5%，收報每桶69.61美元，布蘭特期油上揚0.8%，收報74.54美元。

美國數據方面，截至上周六的每周申請失業救濟人數為21.7萬，高過預期的21.5萬。