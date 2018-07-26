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今日 04:01 國際財經

沙地停止經海峽運油 油價連升3天

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沙地阿拉伯運油船被襲後暫停運送原油的事件，刺激國際油價周四連續第三天造好。

布蘭特9月期油升61美仙或0.8%，收市報每桶74.54美元。紐約9月期油升31美仙或0.5%，收市報每桶69.61美元。

前一天，沙地暫停運油，因為也門游擊隊攻擊他們的船隊。RBC Capital Markets全球商品研究部主管Helima Croft表示，沙地公布的消息反映運油問題的嚴重性。

德國商銀指出，估計每天經過霍爾木茲海峽的運油量是480萬桶，如果伊朗封鎖該海峽，將對布蘭特油價有重大衝擊。

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