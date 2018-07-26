國際財經

美國財長努欽期望北美自由貿易協定(NAFTA)現代化談判，好像美國與歐盟剛達成的貿易談判般，可以很快達成協議。

努欽接受CNBC電視訪問時指出，如果中國同意作出重大轉變，美國也可望與北京重新商討貿易議題。

努欽相信，美國、加拿大與墨西哥三國，可能很快就NAFTA修改方案達成共識；無論是一個或兩個協議，只要有正確的內容，多少份協議也沒有問題。

努欽又表示，與歐盟進行的貿易談判進度應該相當順利，但預期在農產品問題上，法國的態度可能成為阻力。