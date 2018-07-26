國際財經

歐洲央行(ECB)行長德拉吉在記者會上表示，注意到美國與歐盟達成的協議，美歐貿易會談的結果是一個良好的訊號，但現時評估美歐貿易會談的內容尚太早。

他續稱，歐羅區經濟增長穩健且基礎廣泛，不過與貿易環境相關的不確定性仍然突出。

德拉吉又稱，即使是在資產購買計劃後，對通脹率向目標水平靠攏有信心，惟仍需要明顯的貨幣政策刺激措施，而歐央行做好酌情調整所有政策工具的準備。

歐央行委員會指出，預期主要利率至少到明年夏季都會維持在目前水平。德拉吉強調，利率指引仍然十分有效，目前毋須作出修改。