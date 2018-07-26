國際財經

美國勞工部公布，截至7月21日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.7萬人，按周增加9000人，多於市場原本預期增至21.5萬人。

美國首次申領失業救濟人數仍為連續第177個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.8萬人，按周減少2750人。

另外，截至7月14日止當周，美國續申領失業救濟人數174.5萬人，按周減少8000人，市場原本預期減至173萬人。