國際財經

周三(7月25日)美國總統特朗普(Donald Trump)與歐盟委員會主席容克(Junker)就歐美貿易方面達成一致，雙方同意合作擴大歐盟對美國液化天然氣的進口、降低雙方的工業關稅，並進口更多的美國大豆，同時容克表示只要談判還在繼續，歐盟和美國就會進一步推遲實施關稅，市場對歐美貿易戰憂慮情緒降溫，歐羅受此推動反彈收復1.1700，美滙指數則承壓下跌至94.12，逼近94.00關口，倫敦金受惠於美元弱勢從低位反彈逾10美元至日內高位1234.1美元。

事實上，歐美雙方貿易戰暫時停火早已是意料之中的事情。特朗普周二(7月24日)宣布總額最高達120億美元的農業補貼計劃，以此緩解在貿易爭端中受損的美國農場主，但美國農民對此舉動並不領情，並認為是特朗普在中期選舉臨近而作出的拯救「票倉」行為。不僅如此，特朗普的關稅政策亦遭美國國會成員反對，周三(7月25日)參議院的民主黨議員Doug Jones和共和黨議員Lamar Alexander提出一項名為「2018汽車業就業法」的議案，若這項兩黨議案得到通過，將推遲特朗普對進口汽車及零部件征收25%的關稅。在美國各界反對聲音愈發強烈的情況下，特朗普或將暫時妥協並尋求與歐盟間的貿易合作，以此安撫各界情緒，屆時歐羅進一步走強有望令美滙指數承壓。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)周二(7月24日)表示美元估值與中期基本面所隱含的水平相比過高，去年高估約8%至16%，並稱關稅將損害全球經濟，鑒於美滙指數此前多次衝擊95.50阻力區均以失敗告終，若美滙指數持續調整進一步跌穿94.00關口，金價或可進一步展開反彈。

技術分析方面，倫敦金本周兩度升至1235美元區域均受阻回落，顯示滙價在1235至1238美元區域仍有較強沽壓，加上此處為下降通道的頂部阻力區，若後市未能順利突破1235美元，金價仍將沿著下降通道進一步下探1215美元甚至1200美元心理關口。不過，鑒於倫敦金前期跌幅巨大，加之金價自7月19日創下1年新低1211.3美元後已連續5個交易日收於1220美元上方，金價有可能正在築底反彈。短期內投資者應重點關注今晚(7月26日)歐洲央行於19:45公布的議息決定以及周五(7月27日)公布的美國第二季度實際國內生產總值(GDP)，若歐洲央行發表鷹派言論或美國數據表現不佳，美滙指數將會進一步受壓，屆時有望刺激倫敦金升破1235美元並進一步上探1245美元甚至1248美元水平，否則需小心金價再度回落考驗1215至1218美元區域支持。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1216至1217美元區域支持，我們將買入倫敦金，上望1240美元，跌穿1211美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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