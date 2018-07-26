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今日 17:12 國際財經

德外長:美歐貿談有正面結果可能性上升

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美歐貿易風險降溫，美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克宣布達成共識。德國外交部長馬斯(Heiko Maas)對此表示歡迎，稱這令雙方更有可能取得正面結果，並給歐盟爭取到時間。

馬斯指出，雖然這還不是希望達到的最終結果，但就歐盟和美國在自由貿易和保護主義方面的整體談判而言，這令雙方較之以往更有可能取得正面結果。

特朗普周三在白宮會見到訪的容克，雙方會後宣布一系列聯合措施，消除美歐緊張的貿易關係。美國同意在談判期間，不向歐盟加徵汽車和零部件關稅；歐盟則會增加入口美國大豆及天然氣。

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