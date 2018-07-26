國際財經

美國與歐盟貿易爭拗緩和，市場關注歐洲央行即將召開議息會議，以及行長德拉吉的講話，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7671點，升13點或0.17%；法國CAC 40指數報5459點，升33點或0.61%；意大利富時MIB指數報21733點，升172點或0.8%。

美國暫不向歐盟加徵汽車稅，消息推動德國汽車股走高，刺激德國DAX指數漲169點或1.35%，報12748點。個股方面，保時捷漲4.54%；福士汽車(Volkswagen，又稱大眾)漲3.71%；寶馬(BMW)漲2.69%；平治母公司戴姆勒(Daimler AG)次季盈利按年跌29%，股價現升0.38%。

道指期貨暫報25440點，升37點。

美國總統特朗普周三在白宮會見到訪的歐盟委員會主席容克，雙方會後宣布一系列聯合措施，消除美歐緊張的貿易關係。美國同意在談判期間，不向歐盟加徵汽車和零部件關稅；歐盟則會增加入口美國大豆及天然氣。

歐洲央行(ECB)即將召開會議，預料維持利率不變。行長德拉吉或在會後記者會談到貿易糾紛對歐洲以至全球經濟的影響，也可能被問到特朗普批評中國和歐盟操控滙率一事。另外，該行早前承諾維持利率不變至少貫穿2019年夏季。因此，那些尋找進一步指引的人，對歐央行最新會議將有濃厚興趣。

美國上周原油庫存跌幅超過預期，至近3年半的新低，加上美國可能對伊朗實施新石油禁運制裁，推動油價走高，紐約原油期貨延續上日漲逾1%的強勢，現時每桶報69.52美元，升0.22美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報74.66美元，升0.73美元或0.99%。

美國今日稍後將公布6月耐用品訂單初值，市場預期按月增長3%，與前值為跌0.4%。至於該國上周首次申請失業救濟人數料由20.7萬人升至21.5萬人。