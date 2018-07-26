空中巴士(Airbus)第二季業績勝預期，主要是A320neo客機交付量加快，且A350客機項目成本下降，並維持2018年全年指引。
該公司稱，第二季盈利2.13億元(歐羅‧下同)，按年下跌68.77%，每股盈利0.27元；季度經調整的營業利潤按年大增1.01倍，達11.48億元，高於市場預期的10.11億元。
期內，收入按年增8.14%，至148.51億元，高於市場預期145.51億元。
不過，該公司表示，全年A320neo交付量達標仍存在挑戰。
今日 14:31 國際財經
空中巴士(Airbus)第二季業績勝預期，主要是A320neo客機交付量加快，且A350客機項目成本下降，並維持2018年全年指引。
該公司稱，第二季盈利2.13億元(歐羅‧下同)，按年下跌68.77%，每股盈利0.27元；季度經調整的營業利潤按年大增1.01倍，達11.48億元，高於市場預期的10.11億元。
期內，收入按年增8.14%，至148.51億元，高於市場預期145.51億元。
不過，該公司表示，全年A320neo交付量達標仍存在挑戰。
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