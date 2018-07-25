國際財經

美國福特汽車公布，第二季純利為11億美元，折合每股27美仙；去年同期盈利為20.5億美元，折合每股51美仙；上季收入倒退10億美元至389億美元。FactSet綜合市場預期福特的GAAP與每股經調整盈利平均值是31美仙，收入為392億美元。

集團指出，亞洲與歐洲區今季正面對挑戰，尤其是中國市場，可能呈現令人失望的情況，但將致力重整業務，以應對變化；美國市場預料保持平穩。

同時，福特下調今年度每股經調整盈利預測，最新為1.3至1.5美元，FactSet綜合市場預期平均值是1.51美元。