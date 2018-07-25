訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 06:54 國際財經

福特上季純利遜估計 降盈利預測

放大圖片

美國福特汽車公布，第二季純利為11億美元，折合每股27美仙；去年同期盈利為20.5億美元，折合每股51美仙；上季收入倒退10億美元至389億美元。FactSet綜合市場預期福特的GAAP與每股經調整盈利平均值是31美仙，收入為392億美元。

集團指出，亞洲與歐洲區今季正面對挑戰，尤其是中國市場，可能呈現令人失望的情況，但將致力重整業務，以應對變化；美國市場預料保持平穩。

同時，福特下調今年度每股經調整盈利預測，最新為1.3至1.5美元，FactSet綜合市場預期平均值是1.51美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。