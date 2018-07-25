訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 06:18 國際財經

中國傳撤回Facebook在華設公司批准

放大圖片

《紐約時報》引述消息人士稱，中國撤回批准Facebook在中國浙江省設立合營公司的計劃。

前一天，內地工商登記資料顯示，Facebook在中國設立子公司，但有關分支的成立沒有改變該公司對中國的立場。該公司周三未有回應查詢。

根據報道，中國互聯網監控機關對於未獲浙江省政府告之，關於Facebook在該省設立合營公司的計劃感到不滿。中國互聯網監控機關未有回應查詢。

美國分析員指出，如果中國撤回批准屬實，將反映中國對該間全球最多用戶社交媒體的監控依然嚴格。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。