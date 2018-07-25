國際財經

《紐約時報》引述消息人士稱，中國撤回批准Facebook在中國浙江省設立合營公司的計劃。

前一天，內地工商登記資料顯示，Facebook在中國設立子公司，但有關分支的成立沒有改變該公司對中國的立場。該公司周三未有回應查詢。

根據報道，中國互聯網監控機關對於未獲浙江省政府告之，關於Facebook在該省設立合營公司的計劃感到不滿。中國互聯網監控機關未有回應查詢。

美國分析員指出，如果中國撤回批准屬實，將反映中國對該間全球最多用戶社交媒體的監控依然嚴格。