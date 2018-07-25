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今日 03:34 國際財經

高通傳棄購NXP 斥780億回購股份

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美國CNBC電視引述消息人士稱，晶片生產商高通(Qualcomm)因應中國遲遲不批准其收購歐洲晶片商NXP(恩智普)的建議，已經決定擱置收購行動，改為進行大規模的股份回購計劃。

據悉，因應中美兩國近期貿易爭端加劇，中國監管機構遲遲未批准高通的收購案，而高通已經多次推遲交易時限。不過，消息人士指出，高通早已決定以7月25日為限，倘若中國監管機構屆時仍未就上述收購建議表態支持，便會取消收購。

因此，高通周三決定取消收購NXP，改為動用100億美元(780億港元)回購股份，以便推動股價上揚。

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