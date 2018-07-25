國際財經

歐洲股市周三收市溫和下跌，市場在歐盟與美國領導人會晤前持觀望態度，憂慮雙方未能在汽車等貿易領域取得共識。歐洲Stoxx 600指數收報387.17點，滑落0.26%。

英國富時100指數收報7658點，回吐0.66%或50點；德國DAX指數收報12579點，跌0.87%或110點；法國CAC 40指數收報5426點，挫0.14%或7點。意大利富時MIB指數收報21561點，瀉1.43%或313點；西班牙IBEX 35指數收報9703點，倒退0.72%或70點。