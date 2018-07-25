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今日 02:40 國際財經

世貿總幹事促各方談判 化解貿易爭端

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世界貿易組織總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)呼籲各國領袖，通過政治協商化解現時的貿易爭端。

阿澤維多向記者表示，各國領袖須聆聽各方意見，而不是只顧報復或者啟動法律行動，因為貿易爭端是政治事件，高層次的協商手段才是治本之道。

阿澤維多指出，雖然很多國家對於美國總統特朗普挑起事端的做法不認同，但須談判解決問題，否則互相報復，只會對全球經濟不利。

他強調，雖然美國阻止世貿委任法官，但世貿體系未有癱瘓，有信心該組織可持續存活。

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