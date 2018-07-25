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今日 02:08 國際財經

特朗普晤容克 稱將達成不俗成果

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美國總統特朗普在白宮接見到訪的歐盟委員會主席容克，特朗普稱，華府希望至少能與盟友們達成互惠的貿易協議，預計將與歐盟在貿易方面達成「一定程度上非常不錯的成果」。

特朗普重申，華府尋求與歐盟達成公平的貿易協議。

在特朗普言論發表後，美股道指由跌轉升。截至本港約凌晨2時9分，道指反彈12點或0.05%，報25254點，暫時已是全日最高位，早段最多曾下滑128點；可口可樂股價飆升1.94%，暫時是表現最佳成分股，波音回落1.95%，是跌幅最大成分股；標指上揚0.43%，報2832點；納指上漲0.73%，報7897點。微軟、Facebook都創新高。

在兩人會談前，美國傳媒報道，特朗普力推在2018年對大約2000億美元海外製造的汽車徵收25%關稅，但他的主張遭到白宮高級經濟顧問反對，反對理由是徵收汽車關稅可能會破壞美國經濟，並造成政治混亂。

外界事前預料，特朗普在會晤容克時將堅持強硬主張，逼令容克作出讓步，他將要求美國和歐盟取消所有關稅、貿易壁壘和補貼，實施自由市場和公平貿易。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)早前稱，歐盟已準備好一份總值200億美元的關稅清單，作為一旦美國對歐盟汽車徵稅的應對策略。

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