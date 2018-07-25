訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:59 國際財經

新書揭雷曼破產或可避免 保爾森能改寫歷史

放大圖片

2008年9月15日，雷曼兄弟轟然垮台，引爆當年的次貸危機，最終全球爆發金融海嘯。由美國一位大學教授撰寫出版的一本新書，則揭露了雷曼倒閉的內幕，矛頭直指當年掌管財金系統的多名華府高官，包括時任財長保爾森(Henry Paulson)、聯儲局主席伯南奇(Ben Bernanke)，以及紐約聯儲行長蓋特納(Timothy Geithner)等人，他們其實可以避免讓雷曼破產。

在雷曼宣布破產前，聯儲政府動用巨額資金，協助摩根大通收購貝爾斯登(Bear Stearns)，華府更加直接將房利美和房地美收歸國有，亦為高盛、摩根士丹利和美國國際集團(AIG)提供貸款援助。

然而，在雷曼破產前夕，當華府官員與雷曼高管在商討援助時，大家並無認真探討雷曼是否有足夠的資產，作為向聯邦政府申請援助的抵押品，以致後來據保爾森、伯南奇和蓋特納宣稱，由於雷曼欠缺抵押品，因此聯邦政府無法合法地向雷曼批出援助。

不過，由美國約翰霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)教授波爾(Laurence Ball)著作的新書《The Fed and Lehman Brothers, Setting the Record Straight on a Financial Disaster》，則揭露另有真相，直指當年若保爾森、伯南奇和蓋特納認真審查雷曼的文件，其實雷曼是有足夠資產可供抵押，使聯邦政府可合法地向雷曼批出貸款援助，而且貸款風險處於可承受範圍。

波爾為此感歎歷史其實可以改寫，金融危機或可以被阻止，至少爆發範圍不會那麼廣大、影響範圍不致於那麼深遠。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。