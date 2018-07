國際財經

2008年9月15日,雷曼兄弟轟然垮台,引爆當年的次貸危機,最終全球爆發金融海嘯。由美國一位大學教授撰寫出版的一本新書,則揭露了雷曼倒閉的內幕,矛頭直指當年掌管財金系統的多名華府高官,包括時任財長保爾森(Henry Paulson)、聯儲局主席伯南奇(Ben Bernanke),以及紐約聯儲行長蓋特納(Timothy Geithner)等人,他們其實可以避免讓雷曼破產。

在雷曼宣布破產前,聯儲政府動用巨額資金,協助摩根大通收購貝爾斯登(Bear Stearns),華府更加直接將房利美和房地美收歸國有,亦為高盛、摩根士丹利和美國國際集團(AIG)提供貸款援助。

然而,在雷曼破產前夕,當華府官員與雷曼高管在商討援助時,大家並無認真探討雷曼是否有足夠的資產,作為向聯邦政府申請援助的抵押品,以致後來據保爾森、伯南奇和蓋特納宣稱,由於雷曼欠缺抵押品,因此聯邦政府無法合法地向雷曼批出援助。

不過,由美國約翰霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)教授波爾(Laurence Ball)著作的新書《The Fed and Lehman Brothers, Setting the Record Straight on a Financial Disaster》,則揭露另有真相,直指當年若保爾森、伯南奇和蓋特納認真審查雷曼的文件,其實雷曼是有足夠資產可供抵押,使聯邦政府可合法地向雷曼批出貸款援助,而且貸款風險處於可承受範圍。

波爾為此感歎歷史其實可以改寫,金融危機或可以被阻止,至少爆發範圍不會那麼廣大、影響範圍不致於那麼深遠。