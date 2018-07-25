國際財經

2008年9月15日，雷曼兄弟轟然垮台，引爆當年的次貸危機，最終全球爆發金融海嘯。由美國一位大學教授撰寫出版的一本新書，則揭露了雷曼倒閉的內幕，矛頭直指當年掌管財金系統的多名華府高官，包括時任財長保爾森(Henry Paulson)、聯儲局主席伯南奇(Ben Bernanke)，以及紐約聯儲行長蓋特納(Timothy Geithner)等人，他們其實可以避免讓雷曼破產。

在雷曼宣布破產前，聯儲政府動用巨額資金，協助摩根大通收購貝爾斯登(Bear Stearns)，華府更加直接將房利美和房地美收歸國有，亦為高盛、摩根士丹利和美國國際集團(AIG)提供貸款援助。

然而，在雷曼破產前夕，當華府官員與雷曼高管在商討援助時，大家並無認真探討雷曼是否有足夠的資產，作為向聯邦政府申請援助的抵押品，以致後來據保爾森、伯南奇和蓋特納宣稱，由於雷曼欠缺抵押品，因此聯邦政府無法合法地向雷曼批出援助。

不過，由美國約翰霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)教授波爾(Laurence Ball)著作的新書《The Fed and Lehman Brothers, Setting the Record Straight on a Financial Disaster》，則揭露另有真相，直指當年若保爾森、伯南奇和蓋特納認真審查雷曼的文件，其實雷曼是有足夠資產可供抵押，使聯邦政府可合法地向雷曼批出貸款援助，而且貸款風險處於可承受範圍。

波爾為此感歎歷史其實可以改寫，金融危機或可以被阻止，至少爆發範圍不會那麼廣大、影響範圍不致於那麼深遠。