即巿股評 國際財經

涵蓋銅、鋁、鉛、錫、鋅和鎳6種工業金屬價格的倫敦金屬交易所基本金屬指數(LMEX Index)最近兩個月大幅下滑，跌穿延續兩年半的上升軌，從6月高峰水平挫至7月低位計，累瀉16.2%。在各類主要金屬中，被認為是經濟領先指標的「銅博士」最令人擔心。

附【圖】所見，倫敦3個月期銅價格由6月高位每噸7348美元急回，上周終失守6000美元，低見5988美元，跌幅達18.5%；倘弱勢延續或加劇，一旦回吐超過20%，銅價將陷入「技術熊市」，屆時唱淡言論必定四起。

按照美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，非商業(投機性)投資者所持期銅淨倉數目，由6月12日的6.7萬張見頂回落，至上周二(17日)萎縮至9431張，意味炒家對銅價前景逐漸傾向悲觀，「銅熊」出沒並不為奇。

工業金屬價格疲軟主要受到兩大因素拖累：一是美元強勢；二是貿易戰使環球經濟增長放緩憂慮升溫，遏抑需求。弔詭的是，內地政策轉向，市場對基建行業復甦的憧憬，將刺激基本金屬的需求，有助推升價格，以上海銅價為例，已連漲3天，昨天更升至逾兩周新高。

在好淡因素拉鋸下，不排除未來中國與歐美等地工業金屬價格出現背馳，為市場帶來套戥機會，但隨着套戥收窄差價，預期背馳情況不會維持太久，最終整體基本金屬價格走向，仍端視內地需求能否帶領環球金屬價格反彈。

金屬價格雖跌，在美國於3月落實加徵鋼鋁關稅後，對美國企業而言，反而要面對成本增加的壓力。

全球最大家電生產商惠而浦(Whirlpool)第二季虧損6.57億美元(約51.25億港元)，去年度同期則獲利1.89億美元，該公司更因鋼鋁成本不斷上漲，下調2018財政年度的盈利預測。業績公布後，惠而浦周二股價急挫14.5%，創1987年10月19日(即華爾街「黑色星期一」股災當天)以來最大單日跌幅。

惠而浦本來十分支持特朗普貿易保護主義政策，但面對業績壓力，對關稅措施態度也轉趨審慎，該公司行政總裁Marc Bitzer坦言，鋼鋁關稅令原材料成本大漲，甚至形容美國鋼鐵成本已升到「不可思議水平」(Unexplainable Levels)，公司不得不調高售價，卻因而使需求萎縮，削弱盈利能力。

受加徵關稅導致原料成本暴增拖累的美國企業，肯定不只惠而浦一家，隨着季度業績期進入高峰，可以預期陸續有其他「受害者」出現。

此外，從宏觀層面看，當企業把上漲的成本轉嫁到消費者身上，意味美國通脹預期將升溫，繼而令聯儲局持續加息遏通脹，美元將陷入進一步轉強的循環。

信報投資研究部

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