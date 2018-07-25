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今日 21:16 國際財經 中國財經

恩智浦交易 高通據報今日難獲中國批准

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路透引述一位接近高通(Qualcomm)消息人士報道，高通不太可能在今日的截止日期到期前，獲得中國政府對其收購恩智浦半導體(NXP)的批准，且正準備向恩智浦支付20億美元的終止費。

該知情人士表示，交易是否可能在最後一分鐘獲得批准仍然沒有定數。另一名消息人士稱，高通面對中國的監管機構猶如面對一面「石牆」，近期圍繞該項交易沒有取得任何進展。

中國外交部發言人耿爽稍早在例行記者會上表示，負責審查美國晶片商高通收購荷蘭恩智浦半導體一案的相關部門，一直與高通保持良好的溝通。

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