國際財經

剛過去周日G20財政會議無驚喜，但中央突拋出寬鬆訊號，港股立即生猛，短短四個交易日挾高910點或3.24%，重返28900，亦再次證明下方28000防守力強。

恒指市盈率回升至11.57倍，依然比過往45年平均的14.3倍低，估值不貴，但值得留意是港股反彈至保力加通道頂部(28891點)後，成交比上日大縮兩成，北水流入規模亦大降78.8%，反映短期向上動力轉弱。

中美貿易爭拗拳來腳往，暫且未有解決跡象，但個別行業免疫力強，其中化妝品已成為女性必需品，絶對值得留意。全球第二大化妝品公司雅詩蘭黛(英文名Estée Lauder，美股上市代號EL)，今年5月獲大摩點評為30隻未來三年表現最佳股份之一。雅詩蘭黛(下稱EL)成立於1946年，業務主攻高檔次彩妝、護膚、香水和頭髮護理，江湖地位僅次於歐萊雅(L'Oréal)，在全球高端化妝品市佔率更高達兩成半。

EL截至3月底止第三財季收入為33.7億美元，按年升18%，純利增25%至3.72億美元，毛利率年增0.4個百分點，達79.7%，比歐萊雅、韓國愛茉莉太平洋、日本資生堂及KOSE還高。期內營運收入年增16%至4.97億美元，當中亞洲增長最快，按年升57%至1.79億美元，主要由於中港銷售強勁推動，歐洲、中東及非洲則升34%至3.85億美元。

據中資券商研究發現，中國人均化妝品零售額為38.2美元，扣除農村人口，城鎮化居民卻只有67美元，仍遠比美國(266美元)、日本(298美元)、英國(260美元)低。隨着化妝品已變為女性必需品，加上中央撐消費谷內需，配合中產升級，主打高端市場的EL，在內地高端化妝品市佔率排名第二(10.8%)，絶對有望食正內地中產崛起大浪。

化妝品股前景俏，但市盈率絶對不平。環球化妝品牌股預測市盈率達28至45倍，行業平均為37倍，主要由於自2010年起至今行內多達20個收購，變相拉高整體估值，當中以日本資生堂最貴，預測市盈率高達45倍，預測股本回報率(ROE)卻只有18.1%，反而EL實屬低買，預測市盈率僅28.48倍，預測ROE則有35.4%。

以昨晚收市價139.59美元計，EL從高位已回調12%，從周線保力加通道睇，現價貼近保力加底部(135.3美元)，可現價小注吸納，中線上望165美元，相當於行業平均預測市盈率37倍，並以125美元作止蝕。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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