國際財經

歐盟委員會主席容克即將在華盛頓與美國總統特朗普會面，外界關注兩人會否在商討貿易問題方面有突破性進展，同時觀望Facebook、可口可樂、波音、通用汽車等企業的季績，歐股早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7688點，跌20點或0.27%；德國DAX指數報12660點，跌28點或0.23%；法國CAC 40指數報5444點，升10點或0.2%；意大利富時MIB指數報21851點，跌23點或0.11%。

道指期貨暫報25217點，升3點。

容克與特朗普將商討包括外交和安全政策、反恐、能源安全，以及經濟增長等一系列重要議題。在兩人會面前夕，特朗普在Twitter上帖文指出，歐盟將赴華盛頓商討貿易協議。他提議美國和歐盟應該取消所有關稅、貿易壁壘和補貼。

特朗普早前稱，歐盟有很多其他貿易壁壘，如果未能與對方達成一些公平的貿易協議，美方將做出重大反擊，其中包括在汽車方面。歐委會則指，容克不會提出實質交換條件，以換取特朗普撤回對歐盟鋼鋁產品的關稅。

另外，美國與伊朗緊張局勢持續，中國計劃刺激經濟及內需，抵消貿易戰可能削弱石油需求的憂慮，加上美國原油庫存降幅超預期，推動油價走高，紐約原油期貨現時每桶報68.79美元，升0.27美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報74.06美元，升0.62美元或0.84%。

美國今日稍後將公布6月新屋銷售數據，市場預期由68.9萬間降至66.8萬間。能源資訊局(EIA)亦會公布官方結果，預期上周原油庫存減少300萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少109.2萬桶與增加55萬桶。